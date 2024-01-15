"لا نزال على قيد الحياة أعيدونا إلى البيت".. "القسام" تنشر فيديو أسيرة إسرائيلية توجه رسالة لتل أبيب

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الاثنين، مقطع فيديو لثلاثة أسرى إسرائيليين يطالبون تل أبيب بأن تعيدهم إلى بيوتهم.

وحمل الفيديو الذي بثته "القسام" بالعربية والانجليزية والعبرية عنوان "لا نزال على قيد الحياة، أعيدونا إلى البيت".

وعرض التسجيل كلمة أسيرة من الأسرى الثلاثة حيث قالت "إنهم تعرضوا لقصف من طائرة إسرائيلية أدى إلى مقتل رفيقيها وكانت هي الناجية الوحيدة".

وأشارت الأسيرة إلى مقتل الأسيرين يوسي شرعابي وتايس فريسكي في قصف للجيش على غزة.

وكانت الكتائب قد بثت في وقت سابق مقطع فيديو لثلاثة 3 إسرائيليين أسرى لدىيها، وعلقت بالقول "غدا سنخبركم بمصيرهم".

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وقالت أسيرة إسرائيلية حينها: "أوقفوا هذا الجنون وأعيدونا إلى عائلاتنا"، مطالبة نتنياهو بإيقاف الحرب بغية إعادتهم إلى أسرهم.

إلى ذلك، تستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور لليوم الـ101 من الحرب في قطاع غزة، فيما ينذر الهجوم على الحوثيين باليمن بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إلى 24100 قتيل و60834 مصابا منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 522 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: RT