القوات الإسرائيلية تعتقل عشرات الفلسطينيين في حملة مداهمات بالضفة الغربية (فيديو)

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عشرات الفلسطينيين في حملة مداهمات نفذتها في بلدات ومدن عدة بالضفة الغربية، في مشهد يتكرر فجر كل يوم.

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ففي بلدة يعبد جنوب غرب جنين، اعتقلت القوات الإسرائيلية فجرا، 5 فلسطينيين، بعدما اقتحمت البلدة ودهمت المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة عرابة وقريتي فقوعة وجلبون وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة من دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

وفي قلقيلية، اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين اثنين، ودهمت منزل الأسير المحرر أحمد أبو لبدة وعبث بمحتوياته، نفذت القوات انتشارا في أحياء متفرقة من المدينة، وتحديدا في محيط مسجد أبو عبيدة، وشارع نابلس.

في غضون ذلك، اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، 11 فلسطينيا من بلدتي إذنا دورا يمحافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

من جهة أخرى، نصبت القوات الإسرائيلية حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي مخيم عسكر شرق نابلس، أصيب فلسطينيان واعتقل آخر، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لأحياء من المدينة، وقالت وكالة الانباء الفلسطينية إن القوات اقتحمت مخيم عسكر الجديد فجرا ترافقها جرافة عسكرية، وشرعت باطلاق الرصاص الحي.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية منطقة شارع جبل جرزيم وداهمت أحد المنازل هناك، وقامت بالتحقيق مع سكانه، كما اقتحمت منطقة شارع المدارس في المدينة وحي رأس العين، وشارع كشيكة، وداهمت أحد المنازل فيه، وفتشته واعتقلت الأسير المحرر حامد العامودي.

وفي السياق ذاته، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة بيت فوريك شرق نابلس، ودارت مواجهات هناك، ولم يبلغ عن إصابات.

أما في رام الله، فقد اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، حي "بطن الهوى" بالمدينة، وحاصرت احدى البنايات، وفرضت حصارا على الحي.

ولفتت المصادر إلى أن القوات حاصرت بناية سكنية في حي بطن الهوى، قبل أن تقتحمها وتدهم منزل الطبيب أيسر البرغوثي، وتحقق مع أفراد عائلته، وأخذ مقاسات المنزل تمهيدا لهدمه.

واعتقلت القوات الإسرائيلية، الثلاثاء الأسير المحرر عطا حازم الريماوي، من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وذلك أثناء مروره عن حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

وتظهر مقاطع الفيديو هذه، عمليات الدهم التي أجراها الجيش الإسرائيلي فجر اليوم في قلقيلية ورام الله ونعلين.

يأتي ذلك، بينما هاجم عشرات المستوطنين، فجر اليوم الثلاثاء، مركبات المواطنين في بلدة سنجل شمال رام الله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن مجموعة من المستعمرين المسلحين هاجمت مركبات المواطنين في البلدة، وقامت بتكسير زجاج بعضها، وألحقت أضرارا فيها.

المصدر: RT+ وفا