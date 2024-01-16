الجيش الإسرائيلي يعلن عن مداهمة مكاتب كبار قيادات "حماس" جنوب غزة

ذكر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن وحداته الخاصة داهمت مكاتب كبار قيادات حركة "حماس" في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي في بيان: "وحدات خاصة من الجيش الإسرائيلي داهمت مكاتب كبار أعضاء حركة حماس في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

وأضاف: "تعمل القوات الخاصة التابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة خان يونس لتحديد وتدمير عدد من الأهداف. قبل العملية، أطلقت الوحدات نيرانا مستهدفة، وأصابت عددا من الأهداف، بما في ذلك مقر حركة الجهاد الإسلامي".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "القوات الخاصة خلال المداهمة عثرت على كمية من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية".

هذا ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين قبل أيام أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تجمع معلومات عن كبار قادة حركة "حماس" ومواقع احتجاز الرهائن في غزة وتقدمها لإسرائيل.

كما قالت "نيويورك تايمز" إن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن زعيم "حماس" في غزة يحيى السنوار يختبئ في أعمق أجزاء شبكة الأنفاق التابعة للحركة تحت مدينة خان يونس في جنوب القطاع.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الثاني بعد المئة، تستمر الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ، في ظل وضع إنساني كارثي ومخاوف من تدحرج شرارة الحرب في الإقليم.

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المصدر: نوفوستي