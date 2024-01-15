"سرايا القدس" تعرض مشاهد من عملية قنص جندي إسرائيلي وسط مدينة خان يونس (فيديو)

نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي" مساء يوم الاثنين مقطع فيديو وثق عملية قنص جندي إسرائيلي وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، نشرت كتائب "شهداء الأقصى" التابعة لحركة فتح مشاهد من عملية مشتركة مع "سرايا القدس" لاستهدافهما موقع القيادة والسيطرة الإسرائيلي وسط قاطع خان يونس بالهاونات.

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وقالت الكتائب إنها "مشاهد من العملية المشتركة التي نفذها مقاتلو "كتائب الأقصى" و"سرايا القدس" بقذائف الهاون عيار 120 ملم على موضع القيادة والسيطرة التابع للعدو الصهيوني في محيط كلية العلوم والتكنولوجيا وسط قاطع خان يونس".

وتجاوزت الحرب في غزة يومها الـ100 على وقع استمرار الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ، وفي ظل تزايد المخاوف من توسع دائرة الحرب في المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إلى 24100 قتيل و60834 مصابا منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 522 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: RT