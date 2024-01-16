جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان: إحباط هجوم بثلاث طائرات مسيرة على مطار أربيل

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، عن إحباط هجوم بثلاث طائرات مسيرة على مطار أربيل الدولي، شمال العراق.

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يأتي ذلك، بعدما تعرضت مدينة أربيل لقصف صاروخي فجر اليوم الثلاثاء، وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مراكز تجسس وتجمعات مناهضة لإيران بعدد من الصواريخ الباليستية.

بدورها، أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مصادر أمنية بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف غرفة محصنة تابعة للموساد الإسرائيلي في أربيل شمال العراق بصواريخ "الفاتح 110".

من جهة أخرى، أعلن مجلس أمن إقليم كردستان عن مقتل وإصابة 10 أشخاص جراء القصف الإيراني على أربيل.

ووصف المجلس القصف الإيراني بأنه "انتهاك صارخ لسيادة إقليم كردستان والعراق، ويجب على الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي عدم الصمت تجاه هذه الجريمة".

بدورها، اعتبرت الخارجية العراقية في أول تعليق رسمي على الضربات الإيرانية على أربيل، أن حكومة العراق تعد هذا السلوك عدوانا على سيادة البلاد وأمن الشعب العراقي وإساءة إلى حسن الجوار.

ولفت البيان إلى أن "رئيس مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني للتحقيق في الهجوم".

المصدر: رووداو+RT