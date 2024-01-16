شاب فلسطيني يروي كيف استخدمه الجيش الإسرائيلي كدرع بشري في الضفة الغربية (فيديو)

روى شاب فلسطيني، صاحب متجر للهواتف، تفاصيل استخدامه كدرع بشري من القوات الإسرائيلية لحماية نفسها أثناء مداهمة بلدة دورا بالضفة الغربية.

وقال بهاء أبو راس إنه تم اختطافه من متجره للهواتف المحمولة يوم الاثنين في دورا قرب مدينة الخليل بعد أن قام جنود إسرائيليون بتفتيش متجره خلال مداهمة قالت السلطات إن فلسطينيين اثنين قتلا فيها بالرصاص.

إقرأ المزيد

وأضاف الشاب لوكالة "رويترز" "قال لي (الجندي الأول) إنه سيستخدمني كدرع بشري وإن الشباب لا ينبغي أن يرشقوهم الحجارة.. سوف تمشي أمامي.. وهذا ما حدث.. أخذني معه إلى وسط المدينة".

وأظهر مقطع فيديو بهاء أبو راس وهو يسير في الشارع وجندي يوجهه من الخلف بيد واحدة ويضع بندقية على كتفه باليد الأخرى، فيما تقدم جنديان آخران خلفهما بحذر حيث رفعا بندقيتيهما.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على سؤال وجهته وكالة رويترز بشأن استخدام الشاب كدرع بشري.

جدير بالذكر أن استخدام الدروع البشرية أمر مدان على نطاق واسع بموجب القانون الدولي.

الاحتلال يستخدم أحد الشبان كدرع بشري خلال المواجهات المندلعة في مدينة #دورا. pic.twitter.com/SqPSHzfOre — العيّاش🔻 𓂆🇵🇸 (@AlAYASHxs) January 15, 2024

هذا وتواصل القوات الإسرائيلية اقتحام بلدات الضفة الغربية في مشهد يتكرر يوميا.

المصدر: "رويترز"