العاهل الأردني يزور الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا لحشد الدعم الدولي لوقف إطلاق النار في غزة

غادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني المملكة، يوم الخميس، في جولة تشمل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن "الجولة الملكية تهدف إلى حشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار بغزة وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكاف، والتأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وسيلتقي الملك عبد الله الثاني في واشنطن بالرئيس الأمريكي جو بايدن وأركان الإدارة الأمريكية وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس، فيما سيلتقي بالعاصمة أوتاوا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وفي باريس، سيجتمع الملك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يشارك خلال زيارته إلى ألمانيا بالدورة الستين لمؤتمر "ميونخ للأمن" ويلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين الغربيين والأوروبيين.

جلالة الملك عبدالله الثاني يغادر أرض الوطن في جولة تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وألمانيا. وتهدف الجولة الملكية إلى حشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار بغزة #الأردن



تفاصيل:https://t.co/PeUELwhwcC — RHC (@RHCJO) February 8, 2024

من جهتها، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان، إن بايدن سيستضيف يوم الاثنين العاهل الأردني للبحث في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن بايدن والملك عبد الله "سيبحثان في الوضع الراهن في غزة وفي الجهود المبذولة للتوصل إلى حل دائم للأزمة" وفي "فكرة سلام دائم يمر بحل إقامة دولتين يضمن أمن إسرائيل".

المصدر: وكالات