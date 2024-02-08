خامنئي: مصيبة غزة تدل على بطلان النظام العالمي

شدد المرشد الإيراني علي خامنئي على أن "مصيبة غزة هي ليست مصيبة العالم الإسلامي بل البشرية جمعاء وتدل على بطلان النظام العالمي".

إقرأ المزيد

وقال علي خامنئي في كلمه له أثناء استقباله جمعا من مسؤولي البلاد وسفراء الدول الإسلامية بمناسبة "المبعث النبوي"، إن "معظم القوى العالمية تدعم الكيان الصهيوني المجرم لا في مواجهة الفصائل العسكرية إنما في قتل النساء والأطفال والأبرياء واستهداف المستشفيات والمباني السكنية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ومعظم الدول الأروبية والدول التابعة لها تدعم هذه الجرائم".

وتابع : "يمكن أن نستشف بطلان النظام العالمي من هذه القضية وهذا لن يدوم".

ودعا المرشد الإيراني في وقت سابق الدول الإسلامية إلى توجيه ضربة قاضية لإسرائيل، موضحا أن هذه الضربة لا تعني الدخول في حرب مع تل أبيب، لكنها تعني قطع العلاقات الاقتصادية معها علنا.

المصدر: RT