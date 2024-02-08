وسائل إعلام إسرائيلية: انقطاع الاتصال بين قادة حماس ويحيى السنوار منذ 10 أيام

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاتصالات بين قادة "حماس" في الخارج ورئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار مقطوعة منذ عشرة أيام.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن "سبب انقطاع الاتصالات راجع للعملية العسكرية الإسرائيلية في خان يونس وخشية حماس من انكشاف مكان السنوار إن استمرت الاتصالات".

وأضافت الهيئة نقلا عن تقديرات أمنية أن "السنوار لم يشارك في تشكيل رد حماس على مبادرة الهدنة التي تتوسط فيها قطر ومصر".

هذا وأعلنت حركة حماس اليوم الخميس، أن وفدا برئاسة خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة، وصل إلى القاهرة بهدف استكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار.

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كما أفاد مصدر إسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن "تل أبيب ستطلب من الوسطاء الضغط على حماس لتقديم اقتراح جديد" على الإطار العام لاتفاق شامل مع إسرائيل على وقف الحرب.

ومع دخول الحرب في غزة شهرها الخامس تنامت خلال الأيام القليلة الماضية مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإجراء صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل. فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية عن استعدادها لتوفير منصة مفاوضات بين إسرائيل وحركة "حماس" بشأن تبادل الأسرى.

المصدر: RT + وكالات