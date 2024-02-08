المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يعلن ارتفاع حصيلة الصحفيين القتلى بالقطاع
AFP
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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتفاع حصيلة عدد الصحفيين القتلى إلى 124 صحفيا منذ بدء الحرب في القطاع وذلك بعد مقتل الصحفي نافذ عبد الجواد في قصف إسرائيلي.
وفي وقت سابق من اليوم قتل الصحفي في تلفزيون "فلسطين" نافذ عبد الجواد ونجله في قصف إسرائيلي لمنزله في دير البلح وسط غزة.
حيث حصدت حرب غزة أرواح أكبر عدد من الصحفيين قتلوا في نزاع واحد منذ أكثر من 30 عاما.
ودخلت الحرب في قطاع غزة اليوم الخميس شهرها الخامس، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي لمختلف مناطق القطاع في ظل وضع إنساني كارثي.
المصدر: RT