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الأمم المتحدة: الغارات الإسرائيلية على طول حدود غزة بمثابة جرائم حرب

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الأمم المتحدة: الغارات الإسرائيلية على طول حدود غزة بمثابة جرائم حرب
AP
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قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الضربات الإسرائيلية التي دمرت منازل السكان على طول الحدود في قطاع غزة ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

وأوضح فولكر تورك: "التدمير الشامل للممتلكات، الذي لا تبرره الضرورة العسكرية ويتم تنفيذه بشكل غير قانوني وبدون سبب، يعد بمثابة انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب".

هذا وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة" راح ضحيتها 130 قتيلا و170 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية. فيما أشارت إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 27840 قتيلا و67317 إصابة.

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المصدر: RT

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