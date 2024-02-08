الخارجية الروسية: موسكو يمكنها توفير منصة للتفاوض بين إسرائيل وحماس

قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف إن روسيا مستعدة لتوفير منصة للمفاوضات بين إسرائيل وحركة "حماس" بشأن تبادل الأسرى.

وأوضح بوغدانوف أن "روسيا لا تفرض أي شيء على أحد، ولكنها تبدي استعدادها لتوفير منصة للمفاوضات ومكان يمكن لأطراف النزاع أن تشعر فيه بالراحة".

وأضاف: "أعتقد أن موسكو هي منصة مناسبة للعديد من المشاركين في بعض حالات الصراع، ونحن مستعدون دائما".

وذكرت شبكة "إن بي سي" نقلا عن مصدر مقرب من الحكومة الإسرائيلية أن تل أبيب لن توافق أبدا على مخطط وقف إطلاق النار الذي اقترحته حركة "حماس".

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هذا وأعلنت حركة حماس اليوم الخميس، أن وفدا برئاسة خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة، وصل إلى القاهرة بهدف استكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار.

ومع دخول الحرب في غزة شهرها الخامس تنامت خلال الأيام القليلة الماضية مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإجراء صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل. فيما أوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن رد "حماس" على مقترح التهدئة يمهد للتوصل إلى اتفاق.

المصدر: RT