بلينكن: هناك أمور غير مشجعة في رد حماس لكن يوجد مجال للتوصل إلى اتفاق

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن هناك أمورا غير مشجعة في رد "حماس"، واضاف أن ردها على مقترح التهدئة يمهد للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء: "بحثنا رد حماس وهناك أمور لا يمكن قبولها لكننا نجد فرصة في الرد من أجل المضي بالمفاوضات".

وأوضح أن رد حماس فيه مساحة تساعد في الوصول إلى اتفاق، مشيرا إلى أن الحديث ليس بـ"نعم" أو "لا" وإنما هناك مفاوضات.

وأكد أن هناك قرارات صعبة يجب أن تتخذ من جميع الأطراف للمضي قدما.

كذلك صرح بلينكن بأنه أبلغ قادة إسرائيل بأن عدد القتلى اليومي في غزة مرتفع جدا، مشيرا إلى أن فريقا تابعا للأمم المتحدة بدأ مهمة في شمال غزة لتقييم الأوضاع للمدنيين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال في وقت سابق اليوم الأربعاء إن النصر التام في غزة في المتناول، ورفض أحدث عرض من حركة حماس لوقف إطلاق النار لضمان عودة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع المحاصر.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بعد جولة شرق أوسطية زار خلالها السعودية ومصر وقطر قبل أن يتوجه يصل إلى إسرائيل مساء أمس الثلاثاء، وكذلك إلى رام الله اليوم الأربعاء حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وصرح بلينكن أمس الثلاثاء أن الإدارة الأمريكية تراجع رد حركة حماس على اتفاق الإطار وستجري مناقشته مع الحكومة الإسرائيلية في وقت لاحق يوم الأربعاء.

المصدر: وكالات