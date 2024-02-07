بلينكن يصل إلى إسرائيل لبحث رد حماس على إطار اتفاق وقف النار في غزة

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل ليل الثلاثاء بالتزامن مع بدء درس رد "حماس" على مقترح للتهدئة يشمل إفراج الحركة الفلسطينية عن رهائن تحتجزهم في غزة.

وتتزامن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مع دخول الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة شهرها الخامس.

واستهل بلينكن جولته الشرق أوسطية هذه من السعودية التي وصلها الاثنين قبل أن ينتقل منها إلى مصر ثم قطر ومن ثم إلى إسرائيل حيث سيلتقي كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء سلمت حركة حماس ردها حول اتفاق الإطار في باريس لقطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليقا على رد حماس، إن الأمر يبدو مبالغا فيه بعض الشيء، مشيرا إلى هناك مفاوضات مستمرة الآن.

المصدر: وكالات