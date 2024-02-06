بلينكن: السعودية لديها اهتمام قوي بتطبيع العلاقة مع إسرائيل لكن بعد إقامة دولة فلسطينية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن السعودية لا يزال لديها "اهتمام قوي" بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ولكنها أوضحت أن الحرب في غزة يجب أن تنتهي وهي طريق إقامة دولة فلسطينية.

وفي التفاصيل، أشار أنتوني بلينكن إلى أن السعودية لا يزال لديها "اهتمام قوي" في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أوضح أن الحرب في غزة يجب أن تنتهي ويجب أن يكون هناك "طريق واضح وذو مصداقية ومحدد زمنيا لإقامة دولة فلسطينية."

وقد التقى بلينكن بن سلمان لأكثر من ساعتين يوم الاثنين في الرياض، ومن المقرر أن يجتمع وزير الخارجية الأمريكي بمسؤولين إسرائيليين كبار في تل أبيب يوم الأربعاء.

وفي هذه الرحلة وخلال جولته الأخيرة في المنطقة، شدد بلينكن على أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ قرارات "صعبة" والتحرك نحو حل الدولتين إذا كانت تريد تحقيق التطبيع مع المملكة العربية السعودية وإذا كانت تريد دعم حلفائها من بين جيرانها العرب من أجل الأمن وإعادة الإعمار في غزة.

ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرارا وتكرارا فكرة الدولة الفلسطينية، لافتا أيضا إلى أن الحرب في غزة ستستمر لشهور طوال.

ومساء اليوم الثلاثاء، قال نتنياهو في تعليق يأتي بعد تسليم "حماس" ردها على مقترح الهدنة إن إسرائيل ستواصل القتال في غزة "حتى تحقيق النصر".

وسلمت حركة حماس مساء اليوم ردها على اتفاق الإطار في باريس لقطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور مع قياديي الحركة، ومع فصائل المقاومة.

وأشار أنتوني بلينكن إلى أن الإدارة الأمريكية تراجع رد "حماس" وستتم مناقشته مع الحكومة الإسرائيلية يوم غد الأربعاء.

وأردف بلينكين: "ما زلنا نعتقد أن الاتفاق ممكن وضروري".

وقال مصدر مسؤول في حماس أن المشاورات الوطنية أدخلت تعديلات على مقترح باريس تتمثل بجداول زمنية واضحة وتتعلق بوقف إطلاق النار والإعمار وعودة النازحين وتوفير الإيواء العاجل وإخراج الجرحى ورفع الحصار.

بدوره، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية أن رد حماس على الاتفاق الإطاري يجعل قطر متفائلة.

المصدر: RT + CNN