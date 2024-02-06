الدوحة: رد حماس على الاتفاق الإطاري يجعل قطر متفائلة ولا يمكن كشف تفاصيله في هذا الوقت الحساس

أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية أن رد حماس على الاتفاق الإطاري يجعل قطر متفائلة، وأنه لا يمكن كشف تفاصيل الاتفاق الإطاري بهذا الوقت الحساس.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "رد حركة حماس يبعث على التفاؤل ولن نخوض في التفاصيل الآن لحساسية المرحلة".

وأضاف: "كانت لدينا سلسلة لقاءات في الأسابيع الأخيرة في الدوحة وواشنطن.. وتسلمنا ردا من حماس بشأن الاتفاق الإطار يتضمن ملاحظات وفي مجمله إيجابي".

يتبع..