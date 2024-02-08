اعتقال 100 ناشط يهودي في نيويورك بعد عرقلتهم موكب بايدن (فيديو + صور)

ألقي القبض على حوالي 100 ناشط يهودي في مدينة نيويورك بعد أن أغلقوا الطريق أمام موكب الرئيس جو بايدن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقادت مجموعة الصوت اليهودي من أجل السلام (JVP) مظاهرة الجانب الشرقي العلوي من المدينة، حيث جلس النشطاء في تقاطع الجادة الخامسة والشارع 82، حيث كان بايدن يحضر حملة لجمع التبرعات في مكان قريب.

BREAKING: Hundreds of anti-Zionist Jews are getting arrested for blockading the Presidential motorcade route as it attempts to travel from one fundraiser to another.@POTUS, stop funding Israel’s genocide of Gaza. pic.twitter.com/QkI7Lm18jj — Jewish Voice for Peace NYC (@jvpliveNY) February 7, 2024

وقال جاي سابر من JVP: "باعتبارنا يهودا من سكان نيويورك، نريد أن نوضح بشكل واضح أن بايدن غير مرحب به في مدينتنا بينما يواصل تمويل وتسليح الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة".

HAPPENING NOW: NYPD and secret service are arresting hundreds of anti-Zionist Jewish New Yorkers as they chant “Let Gaza Live" and blockade the @POTUS motorcade route on the Upper East Side. pic.twitter.com/hQT9QZ9dcN — Jewish Voice for Peace NYC (@jvpliveNY) February 7, 2024

وأشارت الناشطة في JVP مايا إيديري إلى أن هذه هي الزيارة الأولى لبايدن إلى نيويورك منذ 7 أكتوبر، مشيرة إلى أنه "بدلا من الاستجابة لأغلبية قاعدته التي تطالب بوقف إطلاق النار، فإنه يجتمع مع الشركات المانحة خلف أبواب مغلقة".

HAPPENING NOW: Hundreds of Jews are blockading the @POTUS motorcade as it attempts to reach a fundraiser on the Upper East Side, calling on the President — in his first New York City appearance since the crisis in Gaza began — to stop funding Israel’s genocide of Palestinians. pic.twitter.com/yCf9aNUBYO — Jewish Voice for Peace NYC (@jvpliveNY) February 7, 2024

وقالت JVP في بيان: "قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 27 ألف فلسطيني في غزة، من بينهم أكثر من 11 ألف طفل، خلال أربعة أشهر من القصف والهجوم العسكري. لقد أصبحت غزة غير صالحة للسكن عن قصد، حيث دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية 70% من البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والجامعات وشبكات الكهرباء والمياه. واضطر ما يقرب من مليوني شخص إلى الفرار من منازلهم؛ ويعيش 1.9 مليون شخص في مدينة رفح الجنوبية، حيث شن الجيش الإسرائيلي مؤخرا غارات جوية".

وهذه المظاهرة الأربعاء هي الأحدث في موجة من الاحتجاجات التي قادها اليهود من قبل مجموعات بما في ذلك JVP وIfNotNow التي أغلقت مراكز النقل، وأمام تمثال الحرية، وعطلت خطابات بايدن ومسؤولين آخرين في الإدارة.

Today at the Jewish Voice for Peace road block of Joe Biden in NYC, this man violently tore of a tallit (Jewish prayer shawl) from Rabbinical student @louie_ludwig claiming she was not Jewish because she supports #CeasefireNOW in Gaza.



NYPD let him walk away. pic.twitter.com/S6cjcmDXGm — Rafael Shimunov (@rafaelshimunov) February 8, 2024

المصدر: RT