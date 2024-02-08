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طوق أمني حول السفارة الإسرائيلية في لاهاي بعد ورود تهديدات (فيديو)

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طوق أمني حول السفارة الإسرائيلية في لاهاي بعد ورود تهديدات (فيديو)
تطويق السفارة الإسرائيلية في لاهاي
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أعلن رئيس بلدية مدينة لاهاي الهولندية أن السلطات عززت الإجراءات الأمنية المشددة عند السفارة الإسرائيلية في المدينة يوم الخميس في أعقاب تهديد يجب أن يؤخذ على محمل الجد.

وأفادت وكالة الأنباء الهولندية (إي إن بي) بأن رئيس البلدية يان فان زانين لم يذكر  إلى متى ستظل هذه الإجراءات سارية، مشيرة إلى أن السلطات تطوق السفارة.

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وأوضح رئيس البلدية أن هناك حاجة إلى إجراءات إضافية دون أن يدلي بأي تصريحات حول التدابير اللاحقة، كما لم يحدد أيضا نوع التهديد ومن يقف وراءه.

ومن غير الواضح إلى متى ستبقى المنطقة مغلقة.

وتقع السفارة الإسرائيلية على مسافة ليست بعيدة عن كاتشويس المقر الرسمي لرئيس الوزراء والمحكمة الخاصة بيوغوسلافيا السابقة. 

كما أفادت وسائل إعلام بأنه تم تركيب سواتر سوداء اللون حول المبنى مساء الأربعاء.

وأشارت في السياق إلى أن السفارة الإسرائيلية رفضت التعليق على الموضوع.

والشهر الماضي عثر على جسم يعتقد أنه عبوة ناسفة خارج السفارة الإسرائيلية في السويد ويجري التحقيق في الأمر باعتباره جريمة يشتبه في أنها إرهابية.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام

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