طوق أمني حول السفارة الإسرائيلية في لاهاي بعد ورود تهديدات (فيديو)

أعلن رئيس بلدية مدينة لاهاي الهولندية أن السلطات عززت الإجراءات الأمنية المشددة عند السفارة الإسرائيلية في المدينة يوم الخميس في أعقاب تهديد يجب أن يؤخذ على محمل الجد.

وأفادت وكالة الأنباء الهولندية (إي إن بي) بأن رئيس البلدية يان فان زانين لم يذكر إلى متى ستظل هذه الإجراءات سارية، مشيرة إلى أن السلطات تطوق السفارة.

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وأوضح رئيس البلدية أن هناك حاجة إلى إجراءات إضافية دون أن يدلي بأي تصريحات حول التدابير اللاحقة، كما لم يحدد أيضا نوع التهديد ومن يقف وراءه.

ومن غير الواضح إلى متى ستبقى المنطقة مغلقة.

وتقع السفارة الإسرائيلية على مسافة ليست بعيدة عن كاتشويس المقر الرسمي لرئيس الوزراء والمحكمة الخاصة بيوغوسلافيا السابقة.

كما أفادت وسائل إعلام بأنه تم تركيب سواتر سوداء اللون حول المبنى مساء الأربعاء.

وأشارت في السياق إلى أن السفارة الإسرائيلية رفضت التعليق على الموضوع.

والشهر الماضي عثر على جسم يعتقد أنه عبوة ناسفة خارج السفارة الإسرائيلية في السويد ويجري التحقيق في الأمر باعتباره جريمة يشتبه في أنها إرهابية.

De afzetting bij de ambassade van #Israel in #DenHaag is een flink stuk groter gemaakt. Ook zijn er inmiddels agenten aangekomen van de TEV. Rondom de hekken houden meerdere agenten van de #bewakingseenheid de wacht. pic.twitter.com/mPMvYQVxLQ — Owen (@_owenobrien_) February 8, 2024

De situatie bij de #ambassade van #Israël in #DenHaag momenteel. Veel agenten van de Mobiele Eenheid en de bewakingseenheid van de politie. Eerder sprak de burgemeester van #DenHaag over een dreiging 'die uiterst serieus genomen moet worden. pic.twitter.com/3pa9FAzIXR — Owen (@_owenobrien_) February 8, 2024

المصدر: وكالات + وسائل إعلام