مصادر إسرائيلية تكشف عن سيناريو لمصير السنوار

قال مسؤولون إسرائيليون لشبكة NBC الأمريكية إن تل أبيب مستعدة للسماح لزعيم "حماس" يحيى السنوار بالمغادرة إلى المنفى مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء حكومة حماس في غزة.

وقالت الشبكة الأمريكية إن الحكومة الإسرائيلية كانت قد تعهدت في البداية بقتل السنوار والقائد العام لـ "كتائب القسام" محمد ضيف، وفكرة إرسالهم مع أربعة آخرين من كبار القادة إلى المنفى بدلا من ذلك، نشأت بعد بداية الحرب كوسيلة بديلة محتملة لإزالة قيادات "حماس" من غزة.

وذكر أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "لا مانع لدينا إذا غادر السنوار مثلما غادر (الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر) عرفات لبنان"، على متن سفينة قبل 42 عاما، مبينا "أننا سنسمح بحدوث ذلك طالما تم إطلاق سراح جميع الرهائن".

وأفاد مستشار كبير في الحكومة الإسرائيلية بأن "فكرة المنفى لتمهيد الطريق أمام هيئة حكم جديدة في غزة خالية من التطرف كانت مطروحة على الطاولة منذ نوفمبر".

وكشف مصدر مطلع على اجتماع باريس أن الإسرائيليين اقترحوا على الأمريكيين أن يتم "ترحيل ستة من قادة حماس، بما في ذلك السنوار والضيف، خارج غزة، لكن الاقتراح لم يتم تقديمه رسميا إلى حماس، لأن الحركة كانت قد استبعدت بالفعل فكرة المنفى".

وقال مصدران مطلعان على المناقشات داخل الحكومة إن "المنفى كان مجرد واحد من مجموعة من المقترحات التي طرحها الإسرائيليون على الولايات المتحدة والتي تضمنت استبدال حماس بقادة مدنيين يتم اختيارهم بعناية وإصلاح نظام التعليم في غزة".

وأقر مستشارو حكومة الحرب الذين يعملون على سيناريوهات غزة ما بعد "حماس"، بأنه من "غير المرجح أن يوافق السنوار على الإبحار إلى المنفى".

ولفت مسؤول أمني إسرائيلي سابق إلى أن "المنفى هو الحل السحري الذي يريده الجميع، ولكن من غير الممكن على الإطلاق أن توافق حماس على ذلك".

ووفقا لدبلوماسيين أجانب ومسؤولين أمريكيين سابقين فإن القادة الفلسطينيين والحكومات العربية يشعرون بالقلق من أي مقترحات من إسرائيل حول كيفية حكم غزة في المستقبل.

وأشار جاكوب ناجل، مستشار الأمن القومي السابق لنتنياهو، إلى أن "السنوار لا يزال يعتقد أنه سيخرج من الأنفاق منتصرا.. السنوار لا يهتم بما يحدث لشعب غزة".

المصدر: NBC News