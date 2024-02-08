تدريبات إسرائيلية مكثفة على الحدود مع لبنان

قال الجيش الإسرائيلي إن "اللواء 188" بدأ هذا الأسبوع سلسلة تدريبات مكثفة كجزء من عملية لرفع الأهلية وتعزيز الجاهزية على الحدود الشمالية.

وأفاد الجيش بأن المناورة تشمل أسلحة متعددة حيث تدمج قوات المدرعات والمشاة، والهندسة والمدفعية التي تتمرن على خوض المواجهة.

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وذكر أنه وحتى الآن تم تنفيذ أكثر من 50 تمرينا على مستوى الكتائب وأكثر من 120 تمرينا على مستوى السرايا في الساحة الشمالية لدى مركز التدريبات الشمالي.

وأشار الجيش إلى أن قائد المنطقة الشمالية أوري غوردين، قام بزيارة تفقدية لتدريب مقاتلي "اللواء 188" في المنطقة.

وصرح أوري غوردين "أنتم تنضمون هذه الأيام إلى مهمة الدفاع والهجوم على الحدود الشمالية، بعد أربعة أشهر من القتال لسنا بصدد تخفيف كثافته".

وأضاف "أشاهد أمامي المقاتلين المهرة والعازمين الذي حققوا إنجازات رائعة في ساحة القتال في غزة".

وتابع قائلا "نحن نستعد الآن لنترجم تجربتكم وقدراتكم إذا اقتضت الضرورة، إلى ساحة قتال أخرى هنا في المنطقة الشمالية"، مردفا بالقول "لا بديل عن التجربة العملياتية التي كسبتموها على مدار الأشهر الأخيرة، والتي تشكل مضاعف قوة ملموس".

هذا وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه تم سحب "الفرقة 36" (الفرقة الهجومية التابعة لقيادة المنطقة الشمالية) من قطاع غزة لضمان جهود تعزيز الجهوزية على الجبهة الشمالية.

אני רואה מולי לוחמים מיומנים ונחושים, שהביאו להישגים מרשימים בשדה הקרב בעזה. עכשיו אנחנו נערכים לתרגם את הניסיון והיכולות שלכם, במידת הצורך, לשדה קרב אחר, כאן בצפון. אין תחליף לניסיון המבצעי שצברתם בחודשים האחרונים, הוא מכפיל כוח משמעותי״



לכל הפרטים: https://t.co/w4Ypg8dEZf — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 8, 2024

المصدر: RT