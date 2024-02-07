لحظة بلحظة.. الحرب في غزة وتداعياتها إقليميا وعالميا /07.02.2024/

يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة لليوم الـ124 في ظل وضع إنساني كارثي ونزوح أكثر من 90% من السكان، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والرهائن.

إقرأ المزيد