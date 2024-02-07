لحظة بلحظة.. الحرب في غزة وتداعياتها إقليميا وعالميا /07.02.2024/
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يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة لليوم الـ124 في ظل وضع إنساني كارثي ونزوح أكثر من 90% من السكان، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والرهائن.
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