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لحظة بلحظة.. الحرب في غزة وتداعياتها إقليميا وعالميا /07.02.2024/

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. الحرب في غزة وتداعياتها إقليميا وعالميا /07.02.2024/
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يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة لليوم الـ124 في ظل وضع إنساني كارثي ونزوح أكثر من 90% من السكان، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والرهائن.

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