بلينكن: الخسائر البشرية بين المدنيين في غزة لا تزال مرتفعة للغاية

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء، بأن عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية لا يزال "مرتفعا للغاية".

وقال في مؤتمر صحفي خلال زيارته تل أبيب: "أبلغت رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) ومسؤولين إسرائيليين آخرين أن الأضرار اليومية التي لا تزال تلحق بالمدنيين الأبرياء لا تزال مرتفعة للغاية".

وأضاف أنه خلال اجتماعاته مع القيادة الإسرائيلية، أعرب أيضا عن قلقه بشأن "الأفعال والتصريحات، بما في ذلك من المسؤولين الحكوميين، التي تؤجج التوترات وتقوض الدعم الدولي لإسرائيل وتزيد الضغط على أمنها".

ويرفض المسؤولون الإسرائيليون، الدعوات الأمريكية لإقامة دولة فلسطينية ويؤيدون طرد الفلسطينيين من قطاع غزة وإعادة المستوطنات اليهودية هناك، والتي تمت تصفيتها في عام 2005 كجزء من خطة فك الارتباط.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة ضد قطاع غزة لليوم الـ 124 على التوالي، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطيني في قطاع غزة "ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 27708 شهداء و67147 مصابا منذ انطلاق الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023"، مضيفة أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة في غزة راح ضحيتها 123 شهيدا و169 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

المصدر: RT