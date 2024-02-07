"حماس" تنفي ادعاءات إسرائيل العثور على مبالغ مالية للحركة مستلمة من جهات خارجية (صور)

نفت حركة "حماس" صحة ما أعلنه الجيش الإسرائيلي حول عثوره على وثائق ومبالغ مالية تابعة للحركة مستلمة من جهات خارجية، وقالت إن "هذه الأكاذيب لم تعد تنطلي على أحد".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري إن الجيش الإسرائيلي عثر على "معلومات استخباراتية تشير إلى وجود ارتباط مباشر من إيران بحماس وتحديدا بقائد حماس يحيى السنوار".

الجيش الإسرائيلي

وأفاد بأن "قواتنا عثرت على وثائق رسمية لحماس من عام 2020 تفصل الأموال التي حولتها إيران بين عامي 2014 و2020 إلى حماس والسنوار"، زاعما أنه "تم تحويل أكثر من مائة وخمسين مليون دولار من إيران إلى حماس، وعثرنا أيضا على خزنة بها أوراق نقدية وحقائب تحتوي على أكثر من عشرين مليون شيكل نقدا".

وأضاف: "تنضم هذه المبالغ إلى عشرات ملايين الشواقل التي عثرنا عليها خلال الحرب في أنفاق حماس في صناديق مليئة بملايين الدولارات".

الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي

وادعى أن "هذه ظاهرة متكررة حيث يتم الاحتفاظ بمبالغ كبيرة من الأموال في مجمعات منظمة تحت الأرض للاستخدام الشخصي لكبار مسؤولي حماس".

من جهتها قالت "حماس" إن ما زعمه الجيش الإسرائيلي عن عثوره على وثائق ومبالغ مالية لحركة حماس مستلمة من جهات خارجية "يثير السخرية، ويبرز مستوى استخفاف الاحتلال بالرأي العام عبر تكراره لأكاذيب وفبركات لم تعد تنطلي على أحد، بعد أن انفضحت روايته ودحضت من جهات فنية مستقلة متعددة".

ولفتت إلى أن ترويج الجيش الإسرائيلي لـ"روايات متخيلة على شكل إنجازات عسكرية ليؤكد مستوى الفشل الذي وصل إليه هذا الجيش النازي وأجهزته الأمنية التي تعاني من عقدة الفشل في مواجهة صمود شعبنا ومقاومته الباسلة التي لا زالت تدك حصونه ومواقعه وتوقع فيه المزيد من الخسائر البشرية والمادية".

المصدر: RT