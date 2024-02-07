"أكسيوس": تهدئة متوقعة بين إسرائيل و"حزب الله" برعاية غربية

قال موقع "أكسيوس" إن الولايات المتحدة و4 من حلفائها يأملون في الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن سلسلة من الالتزامات بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، لاستعادة الهدوء على الحدود.

وأضاف الموقع نقلا عن مصادر، ستصدر كل من الولايات المتحدة و4 من حلفائها الأوربيين بيانا يوضح بالتفصيل الالتزامات التي وافق كل جانب على القيام بها ، لكن لن يتم التوقيع عليها بشكل رسمي.

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ومن المتوقع أن تهدف الالتزامات إلى التنفيذ الجزئي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 لعام 2006.

ويشار إلى أن أحد الالتزامات يتعلق بوقف الاشتباكات على الحدود.

وبحسب المصادر، سيتعين على حزب الله، ضمن الاتفاقات، تحريك قواته مسافة 8-10 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية، بينما سيرسل الجيش اللبناني ما بين 10-12 ألف جندي إلى المناطق الحدودية.

ويشير الموقع إلى أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل وقف تحليق طائراتها المقاتلة في الأجواء اللبنانية.ولم ترفض تل أبيب هذا الاقتراح. كما ستتعهد إسرائيل أيضا بحسب المصادرإلى سحب بعض قواتها من المناطق الحدودية.

وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا سيعلنون أيضا عن إجراءات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد اللبناني.

ورفض البيت الأبيض التعليق لموقع "أكسيوس"، لكن مسؤولا أميركيا قال إن إعادة "المواطنين الإسرائيليين واللبنانيين إلى منازلهم والعيش في سلام وأمن أمر في غاية الأهمية".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: أكسيوس