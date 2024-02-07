"واشنطن بوست": القاعدة الأمريكية التي تعرضت للقصف في الأردن كانت تفتقر للدفاع الجوي اللازم

أكدت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر مطلعة أن القاعدة الأمريكية التي تعرضت لهجوم بمسيرة في الأردن مؤخرا، كانت تفتقر للدفاع الجوي اللازم.

وكتبت الصحيفة: "وصف أحد المسؤولين المسيرة التي استخدمت في الهجوم على قاعدة الأردن بأنها من طراز "شاهد-101"، وهو سلاح يستخدمه المسلحون في العراق".

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وأكد أن القوات الأمريكية ربما لم تلاحظ اقتراب المسيرة لأنها كانت تحلق على ارتفاع منخفض، كما لم يكن لديها نظام دفاع جوي يمكنه إسقاطها، مشيرا إلى أنها بدلا من ذلك اعتمدت على أنظمة الحرب الإلكترونية.

يذكر أن القيادة المركزية للقوات الأمريكية (سينتكوم) أعلنت في 28 يناير تعرض قاعدة أمريكية على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرة مسيرة.

واتهمت واشنطن الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم وأكدت أنها سترد، فيما نفت طهران مسؤوليتها وقالت إن "المقاومة الإسلامية" تتخذ قراراتها دون الرجوع إلى طهران.

وردا على ذلك شنت القوات الأمريكية غارات جوية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والجماعات.

وأفاد مراسل RT بأن القصف طال أهدافا في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا ومقار للفصائل العراقية بمنطقة السكك في القائم غربي العراق.

وأسفرت الضربات الأمريكية عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

المصدر: نوفوستي