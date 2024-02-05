البنتاغون: الضربات على سوريا والعراق لن تكون حملة طويلة

أعلن البنتاغون أن الضربات الأخيرة للقوات الأمريكية على مواقع في سوريا والعراق لن تمثل "حملة طويلة".

وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي له يوم الاثنين، ردا على سؤال ما إذا كان ينبغي انتظار حملة طويلة في سوريا والعراق: "لا، حسبما أفهم الأمر ليس هكذا".

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وتابع: "ولكنني لن أكشف عن التفاصيل بشأن العمليات المستقبلية. وأكتفي بالقول إنها ستنفذ حيث سنقرر تنفيذها وفي الوقت الذي سنحدده".

يذكر أن الولايات المتحدة نفذت يوم الجمعة ضربات جوية على مواقع في سوريا والعراق، قالت واشنطن إنها تابعة لجماعات متحالفة مع إيران.

وجاء ذلك ردا على الهجوم الصاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن يوم 28 يناير، الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة آخرين بجروح.

المصدر: تاس