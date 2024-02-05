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نيبينزيا حول الضربات الأمريكية في سوريا والعراق: واشنطن تجر الدول في الشرق الأوسط إلى صراع إقليمي

البنتاغون: الضربات على سوريا والعراق لن تكون حملة طويلة

أخبار العالم العربي

البنتاغون: الضربات على سوريا والعراق لن تكون حملة طويلة
AP Susan Walsh
المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر
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أعلن البنتاغون أن الضربات الأخيرة للقوات الأمريكية على مواقع في سوريا والعراق لن تمثل "حملة طويلة".

وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي له يوم الاثنين، ردا على سؤال ما إذا كان ينبغي انتظار حملة طويلة في سوريا والعراق: "لا، حسبما أفهم الأمر ليس هكذا".

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وتابع: "ولكنني لن أكشف عن التفاصيل بشأن العمليات المستقبلية. وأكتفي بالقول إنها ستنفذ حيث سنقرر تنفيذها وفي الوقت الذي سنحدده".

يذكر أن الولايات المتحدة نفذت يوم الجمعة ضربات جوية على مواقع في سوريا والعراق، قالت واشنطن إنها تابعة لجماعات متحالفة مع إيران.

وجاء ذلك ردا على الهجوم الصاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن يوم 28 يناير، الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة آخرين بجروح.

المصدر: تاس

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