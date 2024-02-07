الفصائل الفلسطينية تعلن قتل وجرح عدد من جنود الجيش الإسرائيلي خلال الاشتباكات على محاور التوغل

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" تمكن مقاتليها من القضاء على أفراد قوة إسرائيلية مكونة من 7 جنود، بعد استهدافها بقذيفة مضادة للتحصينات غرب خان يونس.

وقالت في بيان نشرته على قناتها في "تلغرام": "بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك أكدوا تمكنهم من قتل جميع أفراد قوة صهيونية قوامها 7 جنود بعد استهدافها بقذيفة "TBG" كانت تتحصن في شقة سكنية محيط الحاووز قرب مدرسة حياة غرب خان يونس".

كما أشارت "سرايا القدس" إلى استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية بقذيفة "آر بي جي" ما أسفر عن مقتل من بداخلها واشتعال النار فيها بمحيط حي الأمل غربي خان يونس.

كما أعلنت مسؤوليتها عن قصف مواقع وتحشدات الجيش الإسرائيلي على محاور التقدم في قطاع غزة برشقات صاروخية.

ومن جانبها، قالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، إن مقاتليها استهدفوا مجموعة جنود إسرائيليين تحصنوا داخل منزل غرب خان يونس بقذيفة من طراز "TBG" المضادة للتحصينات، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وقالت "القسام" في بيان على قناتها في "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل في منطقة "بلوك ج" غرب مدينة خانيونس بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات ومن ثم اتباعها بقذيفة مضادة للأفراد وأكد مجاهدونا إيقاعهم بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ جنودهم".

كما استهدفت "كتائب القسام" دبابة إسرائيلية من نوع "ميركفاه" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" في محيط مستشفى أصدقاء المريض غرب مدينة غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة ضد قطاع غزة لليوم الـ 124 على التوالي، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطيني في قطاع غزة "ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 27708 شهيدا و67147 مصابا منذ انطلاق الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023"، مضيفة أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة في غزة راح ضحيتها 123 شهيدا و169 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

المصدر: RT