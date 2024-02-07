ماكرون: "جميع الأرواح متساوية" في "نزاعات" الشرق الأوسط

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن "جميع الأرواح متساوية، ولا تقدر بثمن في نظر فرنسا".

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وقال ماكرون، اليوم الأربعاء، خلال مراسم تأبين الفرنسيين الذين قضوا في الهجوم الذي نفذته "حماس" في إسرائيل يوم 7 أكتوبر، إنه يجب "عدم الاستسلام لمعاداة السامية المنتشرة وغير المقيدة، هنا وهناك، لأن لا شيء يبررها".

وأكد بعد 4 أشهر من هجوم "حماس"، أن "لا شيء يمكن أن يبرر هذا الإرهاب أو يغفره".

وشدد ماكرون على أن فرنسا تناضل "كل يوم" من أجل "تحرير" الفرنسيين الثلاثة الذين ما زالوا رهائن لدى الحركة الإسلامية الفلسطينية، مشيرا إلى "مقاعدهم شاغرة" في ساحة الانفاليد حيث أقيمت المراسم.

ويعتزم الإليزيه إقامة "وقفة تذكارية" للفرنسيين ضحايا عمليات القصف الاسرائيلية في غزة.

وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، خلال زيارته تل أبيب، الحكومة الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وشدد سيجورنيه على أن فرنسا "تدعم بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" بعد هجوم الـ 7 من أكتوبر الذي أطلقته "حماس"، وفي ذات الوقت وصف الموت والدمار في الأراضي الفلسطينية بأنه مأساة.

المصدر: أ ف ب