وزير الخارجية الفرنسي يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء مأساة غزة

دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه اليوم الاثنين خلال زيارته تل أبيب الحكومة الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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والتقى سيجورنيه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس خلال الزيارة، قائلا إن دور فرنسا كصديق لإسرائيل يحتم عيلها إخبار القادة الإسرائيليين ببعض الحقائق التي "قد يجدون صعوبة في سماعها".

وأضاف: "منذ أربعة أشهر، يعيش سكان غزة تحت القنابل والحصار شبه الكامل، وهم محرومون من الحد الأدنى من المساعدات التي يحتاجونها لعلاج جروحهم والحماية من الأوبئة وإطعام أنفسهم".

وشدد سيجورنيه على أن فرنسا "تدعم بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" بعد هجوم الـ 7 من أكتوبر الذي أطلقته "حماس"، وفي ذات الوقت وصف الموت والدمار في الأراضي الفلسطينية بأنه مأساة.

وقال: "المأساة الجارية في غزة يجب أن تنتهي، وندعو الجميع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وإلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والسماح بتدفق كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية".

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كما دعا سيجورنيه إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حركة "حماس" في غزة، مشيرا إلى أن بينهم ثلاثة فرنسيين.

ومن جانبه أشاد نتنياهو بالدعم القوي والمستمر الذي تقدمه فرنسا لإسرائيل منذ اليوم الأول، لافتا إلى أنهما تعتزمان مناقشة القضايا المتعلقة بلبنان، عقب استهداف "حزب الله" لمواقع إسرائيلية بشكل متواصل خلال الحرب بين إسرائيل و"حماس".

وخلص سيجورنيه إلى أن لبنان كانت محمية فرنسية سابقة، وإن باريس ملتزمة بمنع أي تصعيد للأعمال العدائية في المنطقة.

وقال مسؤول فرنسي بارز اليوم الاثنين لم يكشف عن هويته، إن فرنسا تعمل مع قطر وشركاء آخرين في المنطقة للحصول على دليل على تسليم الأدوية التي تم شحنها إلى غزة لعشرات الرهائن.

المصدر: أ ف ب