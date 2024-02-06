لحظة بلحظة.. الحرب في غزة وتداعياتها إقليميا وعالميا /05.02.2024/
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تتواصل المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" في قطاع غزة لليوم الـ122، في ظل مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والرهائن.
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