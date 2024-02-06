 
مباشر

لحظة بلحظة.. الحرب في غزة وتداعياتها إقليميا وعالميا /05.02.2024/

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. الحرب في غزة وتداعياتها إقليميا وعالميا /05.02.2024/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wwxd

تتواصل المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" في قطاع غزة لليوم الـ122، في ظل مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والرهائن.

إقرأ المزيد
لحظة بلحظة.. الحرب في غزة وتداعياتها إقليميا وعالميا /04.02.2024/
لحظة بلحظة.. الحرب في غزة وتداعياتها إقليميا وعالميا /04.02.2024/

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا