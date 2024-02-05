لبنان.. "أمل" تنعى 3 من مقاتليها قضوا "أثناء قيامهم بواجبهم الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب"

نعت حركة "أمل" اللبنانية اليوم الاثنين 3 من مقاتليها قضوا جراء غارة إسرائيلية على منزل في بلدة بيت ليف الحدودية الجنوبية.

وصدر عن "حركة أمل" بيان جاء فيه: "بمزيدٍ من الفخر والاعتزاز، تزف أفواج المقاومة اللبنانية "أمل" إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة الشهيد المجاهد حسن حسين سكيكي (شمران) مواليد عين بعال عام 1996، والشهيد المجاهد جعفر أمين اسكندر (أفواج) مواليد رشكنانيه عام 1991، والشهيد المجاهد حسين علي عزّام (أبو زهراء) مواليد صديقين عام 1994، الذين استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب".

وأكدت الحركة أن "أفواج المقاومة اللبنانية أمل تعاهد الشهيد وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات".

وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مساء أمس الأحد أن حركة "أمل"، والتي يرأسها، هي أمام حزب الله في الدفاع عن كل حبة تراب من لبنان ولكنها تقاوم ضمن إمكانياتها العسكرية.

وودعت حركة "أمل" اللبنانية أمس الأحد اثنين من مقاتليها لقيا مصرعهما جراء غارة إسرائيلية في بلدة بليدا جنوب لبنان.

ولا يزال التصعيد مستمرا على الجبهة الجنوبية في لبنان والشمال الإسرائيلي، بعدما أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي ونقاط تمركزه.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT