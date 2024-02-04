حركة "أمل" في لبنان تشيع مقاتلين قضوا في غارة إسرائيلية في الجنوب

ودعت حركة "أمل" اللبنانية اليوم الأحد اثنين من مقاتليها لقيا مصرعهما جراء غارة إسرائيلية في بلدة بليدا جنوب لبنان.

وسبق أن أصدرت حركة "أمل" بيانا في هذا الشأن قالت فيه: "بمزيدٍ من الفخر والاعتزاز تزفّ أفواج المقاومة اللبنانية "أمل" إلى قائدها الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة الشهيد المجاهد علي خليل محمد (شمران) مواليد بليدا والشهيد المجاهد مصطفى عباس ضاهر (أبو علي) مواليد بليدا"، اللذين "استشهدا أثناء قيامهما بواجبهما الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب".

المصدر: RT