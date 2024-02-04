نبيه بري: حركة "أمل" أمام حزب الله في الدفاع عن كل حبة تراب من لبنان وتقاوم ضمن إمكانياتها العسكرية

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مساء اليوم الأحد أن حركة "أمل"، والتي يرأسها، هي أمام حزب الله في الدفاع عن كل حبة تراب من لبنان ولكنها تقاوم ضمن إمكانياتها العسكرية.

وفي لقاء صحفي، قال نبيه بري: "حركة أمل هي أمام حزب الله في الدفاع عن كل حبة تراب من لبنان، ولكن في هذه المعركة الحركة تقاوم ضمن إمكانياتها العسكرية، فهي لا تمتلك قدرات الحزب".

وأكد بري أن "حركة أمل تشارك عسكريا في الدفاع عن لبنان ضمن إمكانياتها".

وفي سياق الحديث عن الانتخابات الرئاسية في لبنان، أوضح رئيس مجلس النواب قائلا: "لا جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية من دون تشاور أو حوار، وإذا كان لديهم أي طريقة أخرى..يأمنولي ياها وأنا حاضر".

وأردف نبيه بري: "سمعت من كل السفراء أن لا "فيتو" على أي اسم (للرئاسة)، ومن ضمنها السعودية، وتوافقنا أن انتخاب الرئيس يتطلب توافقا".

وكان بري قد أكد في وقت سابق أنه لا مجال للمقايضة بين الوضع في الجنوب، وانتخاب رئيس للجمهورية.

وودعت حركة "أمل" اللبنانية اليوم الأحد اثنين من مقاتليها لقيا مصرعهما جراء غارة إسرائيلية في بلدة بليدا جنوب لبنان.

وسبق أن أصدرت حركة "أمل" بيانا في هذا الشأن قالت فيه: "بمزيدٍ من الفخر والاعتزاز تزفّ أفواج المقاومة اللبنانية "أمل" إلى قائدها الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة الشهيد المجاهد علي خليل محمد (شمران) مواليد بليدا والشهيد المجاهد مصطفى عباس ضاهر (أبو علي) مواليد بليدا"، اللذين "استشهدا أثناء قيامهما بواجبهما الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب".

ولا يزال التصعيد مستمرا على الجبهة الجنوبية في لبنان والشمال الإسرائيلي، بعدما أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي ونقاط تمركزه.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT