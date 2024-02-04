"حزب الله" يكشف عن عدد عملياته ضد إسرائيل وخسائرها البشرية منذ 8 أكتوبر إلى اليوم

كشف "حزب الله" اللبناني عن تفاصيل عملياته ضد إسرائيل من تاريخ 8 أكتوبر2023 (عقب إطلاق "حماس" لعملية طوفان الأقصى بيوم) إلى اليوم الأحد 4 فبراير 2024 الساعة 14:00بتوقيت لبنان.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" إنفوغرافا يظهر "عمليات المقاومة الإسلامية على طريق القدس من تاريخ 8 أكتوبر 2023 إلى 4 فبراير 2024 (الساعة 14:00)"، والتي ينفذها الحزب "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".

وأوضح "حزب الله" أنه نفذ 961 عملية عسكرية ضد إسرائيل، مبينا أن "خسائر العدو" جاءت كالآتي:

56 آلية عسكرية: 4 آليات لوجستية؛ 28 ناقلة جند؛ 24 دبابة.

26 مركز قيادي.

178 دشمة وتموضع.

أكثر من 500 وحدة استيطانية مدمرة.

237 تجهيز فني.

316 تموضع أفراد.

2 مصنع عسكري.

25 جدار حدودي.

14 مربض مدفعية.

2 منصة قبة حديدة.

5 مسيّرات وطائرات.

وأشار "حزب الله" أن الخسائر البشرية لدى إسرائيل بلغت "أكثر من 2000 بين قتيل وجريح".

وعرض "حزب الله" أنواع الأسلحة التي استخدمها في الاستهدافات وأعداد الرمايات كعمل عسكري.

وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد استهداف موقع عسكري وتجمع لجنود الجيش الإسرائيلي ‏ومبنيين في مستوطنة المنارة، بالأسلحة المناسبة، مركدا إصابتهم بشكل مباشر.

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "إسرائيل لن توقف إطلاق النار في الشمال ضد حزب الله، حتى لو توقف إطلاق النار في قطاع غزة".

إقرأ المزيد

من جهتها، كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن عدد المنازل التي تضررت جراء إطلاق "حزب الله" للصواريخ من جنوب لبنان منذ أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة إن "هناك 427 منزلا تضرر من إطلاق حزب الله الصواريخ، من بينها 80 منزلا متضررا بشكل مباشر".

وفي تقرير لها، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" إن احتمال نشوب حرب واسعة النطاق بين إسرائيل و"حزب الله" يرعب المدنيين على جانبي الحدود، حيث يعتبر كثيرون أن هذه المواجهة ستكون "نتيجة حتمية" لحرب غزة.

ولا يزال التصعيد مستمرا على الجبهة الجنوبية في لبنان والشمال الإسرائيلي، بعدما أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي ونقاط تمركزه.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT