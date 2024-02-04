"حزب الله": استهدفنا مواقع عسكرية وجنودا إسرائيليين ‏ومبنيين بمستوطنة المنارة وأصبناهم بشكل مباشر

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد استهداف موقع عسكري وتجمع لجنود الجيش الإسرائيلي ‏ومبنيين في مستوطنة المنارة، بالأسلحة المناسبة، مركدا إصابتهم بشكل مباشر.

وصدر عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها:

- عند الساعة 4:00 من عصر اليوم الأحد (بتوقيت لبنان): "استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".‏

- عند الساعة 3:50 من عصر اليوم الأحد: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".

- عند الساعة 3:50 من عصر اليوم الأحد: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏تجمعا لجنود العدو جنوب موقع العباد بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".

- عند الساعة 3:30 من عصر اليوم الأحد: "قامت ‏المقاومة الإسلامية باستهداف مبنيين ‏في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة، فأصابتهما إصابة مباشرة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القرى والمنازل المدنية وآخرها في بليدا وميس الجبل".

- عند الساعة 3:05 من عصر اليوم الأحد: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏موقع المرج بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة، ‏وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".

وبعد ظهر اليوم الأحد، أفاد مراسلنا بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة يارون في القطاع الاوسط جنوبي لبنان، وأطراف بلدات طير حرفا وشيحين والضهيرة ومنطقة وادي حسن ومركبا وحولا وتلة العويضة وأطراف بلدة الطيبة في جنوب لبنان.

كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارتين مستهدفا بلدة ميس الجبل، وغارة استهدفت بلدة بليدا جنوبي لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات الخيام وراشيا الفخار والأحراج في بلدة كفر حمام في القطاع الشرقي بجنوب لبنان.

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم مقتل اثنين من مقاتليه بالقصف الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وأمس السبت، أكد "حزب الله" اللبناني استهداف مستوطنة إسرائيلية وجنود ومواقع للجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "إسرائيل لن توقف إطلاق النار في الشمال ضد حزب الله، حتى لو توقف إطلاق النار في قطاع غزة".

من جهتها، كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن عدد المنازل التي تضررت جراء إطلاق "حزب الله" للصواريخ من جنوب لبنان منذ أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة إن "هناك 427 منزلا تضرر من إطلاق حزب الله الصواريخ، من بينها 80 منزلا متضررا بشكل مباشر".

وفي تقرير لها، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" إن احتمال نشوب حرب واسعة النطاق بين إسرائيل و"حزب الله" يرعب المدنيين على جانبي الحدود، حيث يعتبر كثيرون أن هذه المواجهة ستكون "نتيجة حتمية" لحرب غزة.

ولا يزال التصعيد مستمرا على الجبهة الجنوبية في لبنان والشمال الإسرائيلي، بعدما أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي ونقاط تمركزه.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT