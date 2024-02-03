"حزب الله" يستهدف مستوطنة وقاعدة وجنودا ومواقع للجيش الإسرائيلي ويؤكد تحقيق إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت استهداف مستوطنة إسرائيلية وجنود ومواقع للجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وصدر عن "حزب الله" عدة بيانات جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 6:40 من مساء اليوم السبت: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الكوبرا بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏

- عند الساعة 6:10 من مساء اليوم السبت (بتوقيت لبنان): "استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية للمرة ‏الثانية موقع ‏السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه اصابات ‏مباشرة".‏

- عند الساعة 5:35 من مساء اليوم السبت: "‏استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏مستعمرة ايفن مناحم بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيها إصابات مباشرة، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية وآخرها في بلدتي عيتا الشعب ويارون".‏

- عند الساعة ‌‏5:35 من مساء اليوم السبت: "قام ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية باستهداف تموضع لجنود العدو الاسرائيلي في ‏مستوطنة يرؤون بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة.‌، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية مساء أمس على بلدة بليدا".

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- عند الساعة 5:15 من مساء اليوم السبت: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‌‏الرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏

- عند الساعة 5:10 من مساء اليوم السبت: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‌‏السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏

‌‏- عند الساعة 10:50 من صباح اليوم السبت: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة ‏خربة ماعر بالأسلحة المناسبة".

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه لا مجال للمقايضة بين الوضع في الجنوب، وانتخاب رئيس للجمهورية.

هذا ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية اليوم قصفا جويا على بلدتي مروحين وعيتا الشعب إلى جانب مقر قيادة عسكري في منطقة يارون جنوبي لبنان.

وقالت مراسلة RT، إنه تم خلال ساعات اليوم السبت رصد عملية إطلاق 3 قذائف من الجانب اللبناني، اخترقت الحدود وصولا إلى منطقتي برعام وزرعيت، إلا أنها سقطت في مناطق مفتوحة دون وقوع أي إصابات.

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "إسرائيل لن توقف إطلاق النار في الشمال ضد حزب الله، حتى لو توقف إطلاق النار في قطاع غزة".

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني مساء يوم الجمعة استهدافه لمبنى في مستوطنة أفيفيم الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، مؤكدا إصابته إصابة مباشرة، كما أكد "حزب الله" اللبناني في نفس اليوم، استهداف موقع ‏رويسات العلم الإسرائيلي وانتشارٍ للجنود بمحيطه في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

من جهتها، كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن عدد المنازل التي تضررت جراء إطلاق "حزب الله" للصواريخ من جنوب لبنان منذ أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة إن "هناك 427 منزلا تضرر من إطلاق حزب الله الصواريخ، من بينها 80 منزلا متضررا بشكل مباشر".

وفي تقرير لها، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" إن احتمال نشوب حرب واسعة النطاق بين إسرائيل و"حزب الله" يرعب المدنيين على جانبي الحدود، حيث يعتبر كثيرون أن هذه المواجهة ستكون "نتيجة حتمية" لحرب غزة.

ولا يزال التصعيد مستمرا على الجبهة الجنوبية في لبنان والشمال الإسرائيلي، بعدما أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي ونقاط تمركزه.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT

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