بري: لا مجال للمقايضة بين الوضع في جنوب لبنان والانتخابات الرئاسية

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنه لا مجال للمقايضة بين الوضع في الجنوب، وانتخاب رئيس للجمهورية.

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وأضاف بري في تصريحات له اليوم السبت: "تم التوافق مع سفراء الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية المعتمدين لدى لبنان ​على لبننة الاستحقاق الرئاسي، وأن اللجنة ما هي إلا مجموعة دعم ومساندة للنواب لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان".

وتابع: "لدينا ​القرار 1701​ ونحن نلتزم به ولا مجال لتعديله ومن يطالبنا بتطبيقه ما عليه إلا الذهاب إلى ​إسرائيل​، والطلب منها بأن تُخلي النقاط التي سبق للبنان أن تحفظ عليها وتوقف خرقها لأجوائنا برا وبحرا وجوا".

وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن إسرائيل لم تحترم القرار الدولي 1701، وأن لبنان سجل 35 ألف خرق إسرائيلي للقرار بينها انتهاك سيادة لبنان الجوية والبرية والبحرية.

وحذر من أن "حرب غزة وتداعياتها قد تؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في لبنان وتوتر وضعه السياسي والاقتصادي وقد يؤثر ذلك أيضا على قدرة لبنان على إدارة شؤونه الداخلية وإلى زيادة التحديات الأمنية".

المصدر: RT