 
مباشر
عاجل
موسكو: ندين الضربات الأمريكية على سوريا والعراق وندعو لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن

بري: لا مجال للمقايضة بين الوضع في جنوب لبنان والانتخابات الرئاسية

أخبار العالم العربي

بري: لا مجال للمقايضة بين الوضع في جنوب لبنان والانتخابات الرئاسية
نبيه بري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wwn9

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنه لا مجال للمقايضة بين الوضع في الجنوب، وانتخاب رئيس للجمهورية.

إقرأ المزيد
السفير الروسي في بيروت: الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل مشتعل
السفير الروسي في بيروت: الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل مشتعل

وأضاف بري في تصريحات له اليوم السبت: "تم التوافق مع سفراء الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية المعتمدين لدى لبنان ​على لبننة الاستحقاق الرئاسي، وأن اللجنة ما هي إلا مجموعة دعم ومساندة للنواب لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان".

وتابع: "لدينا ​القرار 1701​ ونحن نلتزم به ولا مجال لتعديله ومن يطالبنا بتطبيقه ما عليه إلا الذهاب إلى ​إسرائيل​، والطلب منها بأن تُخلي النقاط التي سبق للبنان أن تحفظ عليها وتوقف خرقها لأجوائنا برا وبحرا وجوا".

وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن إسرائيل لم تحترم القرار الدولي 1701، وأن لبنان سجل 35 ألف خرق إسرائيلي للقرار بينها انتهاك سيادة لبنان الجوية والبرية والبحرية.

وحذر من أن "حرب غزة وتداعياتها قد تؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في لبنان وتوتر وضعه السياسي والاقتصادي وقد يؤثر ذلك أيضا على قدرة لبنان على إدارة شؤونه الداخلية وإلى زيادة التحديات الأمنية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا