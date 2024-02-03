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السفير الروسي في بيروت: الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل مشتعل

أخبار العالم العربي

السفير الروسي في بيروت: الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل مشتعل
Globallookpress
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أكد السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف أن الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل مشتعل، مشيرا إلى أن لبنان لا يريد الحرب.

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وقال روداكوف: "الآن خطر التصعيد في المنطقة قائم، بما في ذلك في لبنان"، مشددا على أن الحالة في لبنان ككل لا تزال تحت سيطرة السلطات.

وأضاف: "الوضع على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل مشتعل، ومن الواضح لنا أن اللبنانيين لا يريدون الحرب".

وتفاقم الوضع في جنوب لبنان بعد بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني القصف على طول الحدود.

وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن إسرائيل لم تحترم القرار الدولي 1701 وأن لبنان سجل 35 ألف خرق إسرائيلي للقرار بينها انتهاك سيادة لبنان الجوية والبرية والبحرية.

وأكد ميقاتي أن "لبنان ملتزم بقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار ونشر الجيش في جنوب لبنان، كما أن الحكومة تعمل مع قوات اليونيفيل للحفاظ على الاستقرار في المنطقة ومنع أي تصعيد إضافي للتوتر".

وحذر من أن "حرب غزة وتداعياتها قد تؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في لبنان وتوتر وضعه السياسي والاقتصادي وقد يؤثر ذلك أيضا على قدرة لبنان على إدارة شؤونه الداخلية وإلى زيادة التحديات الأمنية".

المصدر: نوفوستي

 

 

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