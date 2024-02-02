ميقاتي: سجلنا 35 ألف خرق إسرائيلي لمضمون القرار 1701

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن إسرائيل لم تحترم القرار الدولي 1701 وأن لبنان سجل 35 ألف خرق إسرائيلي للقرار بينها انتهاك سيادة لبنان الجوية والبرية والبحرية.

وأكد ميقاتي في تصريح أن "لبنان ملتزم بقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار ونشر الجيش في جنوب لبنان، كما أن الحكومة تعمل مع قوات اليونيفيل للحفاظ على الاستقرار في المنطقة ومنع أي تصعيد إضافي للتوتر".

وشدد على أن "الحوار والدبلوماسية هما المفتاح لحل أي خلافات أو توترات في المنطقة، والحكومة اللبنانية ملتزمة بالعمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي. ومع ذلك، فإن الوقف الفوري في غزة أمر لا بد منه، حتى تنتصر الدبلوماسية على العنف والحرب".

وحذر من أن "حرب غزة وتداعياتها قد تؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في لبنان وتوتر وضعه السياسي والاقتصادي وقد يؤثر ذلك أيضا على قدرة لبنان على إدارة شؤونه الداخلية وإلى زيادة التحديات الأمنية".

المصدر: RT