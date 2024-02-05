"بالأسلحة الصاروخية".."حزب الله" يستهدف موقعين وثكنة للجيش الإسرائيلي ويؤكد تحقيق إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله" اليوم الاثنين، استهدافه لموقعين عسكريين وثكنة للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيهما، فيما يشهد الجنوب اللبناني قصفا إسرائيليا في مناطق عدة.

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وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 05:00 من بعد ظهر اليوم الاثنين (بتوقيت لبنان): "استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة ‏يفتاح بالأسلحة الصاروخية، وأصابوها إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 03:35 من بعد ظهر اليوم الاثنين: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية للمرة الثانية ‏موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏

- عند الساعة 1:45 من بعد ظهر اليوم الاثنين: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة".‌‏

- عند الساعة 1:35 من بعد ظهر اليوم الاثنين: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه ‏إصابات مباشرة".‏ ‏

وأفاد مراسلونا أن الاستهدافات الإسرائيلية على جنوب لبنان جاءت كالآتي:

- غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة برعشيت في عمق الجنوب اللبناني.

- غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة اللبونة جنوبي لبنان.

- غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة الجبين جنوبي لبنان.

- قصف مدفعي إسرائيلي متجدد على أطراف بلدة الناقورة ووادي حامول في القطاع الغربي جنوبي لبنان.

هذا ونعى "حزب الله" اليوم الاثنين، 3 من مقاتليه سقطوا في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، ليرتفع بذلك عدد قتلى الحزب منذ 7 أكتوبر إلى 182 شهيداً.

من حهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس "إن الوقت ينفد لإيجاد حل دبلوماسي لجنوب لبنان"، مع تصاعد التوتر بين الجانبين.

ولا يزال التصعيد مستمرا على الجبهة الجنوبية في لبنان والشمال الإسرائيلي، بعدما أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي ونقاط تمركزه.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT



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