"حزب الله" ينعى 3 من مقاتليه (صور)
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wwyz
نعى "حزب الله" اليوم الاثنين، 3 من مقاتليه سقطوا في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، ليرتفع بذلك عدد قتلى الحزب منذ 7 أكتوبر إلى 182.
وأصدر "حزب الله" 3 بيانات منفصلة جاء فيها: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية:
- الشهيد المجاهد سلمان محمد حسن فقيه "جهاد" مواليد عام 1994 من بلدة عيترون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
- الشهيد المجاهد عباس أحمد الخرسا "حسام" مواليد عام 1987 من بلدة الطيري في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
- الشهيد المجاهد عباس خضر ناصر "جهاد" مواليد عام 1985 من بلدة يارون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
المصدر: RT