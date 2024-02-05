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"حزب الله" ينعى 3 من مقاتليه (صور)

أخبار العالم العربي

AFP
من تشييع أحد قتلى "حزب الله"
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نعى "حزب الله" اليوم الاثنين، 3 من مقاتليه سقطوا في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، ليرتفع بذلك عدد قتلى الحزب منذ 7 أكتوبر إلى 182.

وأصدر "حزب الله" 3 بيانات منفصلة جاء فيها: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية:

  • الشهيد المجاهد سلمان محمد حسن فقيه "جهاد" مواليد عام 1994 من بلدة عيترون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

  •  الشهيد المجاهد عباس أحمد الخرسا "حسام" مواليد عام 1987 من بلدة الطيري في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

  •  الشهيد المجاهد عباس خضر ناصر "جهاد" مواليد عام 1985 من بلدة يارون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

المصدر: RT

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