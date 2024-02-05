الخارجية الأمريكية تناقض البيت الأبيض حول إبلاغ العراق مسبقا بالضربات الأخيرة

صرح نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتل أن واشنطن لم تبلغ العراق مسبقا بالضربات التي شنتها، الأمر الذي يتعارض مع تصريحات البيت الأبيض التي أكدت الإبلاغ المسبق للعراق.

وقال باتل للصحفيين اليوم الاثنين: "لقد أدرك العراق، شأنه شأن كل دولة في المنطقة، أنه سيكون هناك رد بعد مقتل جنودنا، أما بالنسبة لهذا الرد الذي وقع يوم الجمعة، فلم يكن هناك إخطار مسبق..لقد أبلغنا العراقيين فور وقوع الضربات".

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وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قد صرح للصحفيين يوم الجمعة أن الولايات المتحدة أبلغت العراق قبل تنفيذ الضربات.

وقال كيربي أن إدارة واشنطن تعتبر أن الضربات الأمريكية ضد أهداف في العراق وسوريا، يوم الجمعة كانت ناجحة.

وأضاف خلال اجتماع خاص: "وزارة الدفاع الأمريكية في المراحل الأولى لتقييم الأضرار الناجمة عن الضربات، لكننا نعتقد أن الهجمات كانت ناجحة، وفي الوقت الحالي، ليس لدينا معلومات عن عدد القتلى أو المصابين".

وقال إن القوات الأمريكية قصفت أكثر من 85 هدفا في 7 منشآت يستخدمها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والجماعات المسلحة التي يدعمها".

وهي، بحسب كيربي، 3 منشآت موجودة في العراق، و4 في سوريا.

وأشار إلى أن العملية استمرت نحو 30 دقيقة، وتم استخدام طائرات أمريكية وأكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه".

وأكد أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إضافية لضمان إنهاء الهجمات على قواتها في منطقة الشرق الأوسط.

وقال كيربي في تصريح صحفي: "سيتم اتخاذ إجراءات جوابية إضافية في الأيام المقبلة ... وقد رأينا اليوم المجموعة الأولى من إجراءات الرد. وهذه ليست المجموعة الأخيرة من إجراءات الرد التي سترونها".

المصدر: رويترز+ RT