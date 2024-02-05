"المقاومة الإسلامية في العراق": هاجمنا هدفا بمدنية إيلات بالطيران المسيّر

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها هاجمت اليوم الاثنين، هدفا بمدنية إيلات في إسرائيل بالطيران المسيّر، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الاثنين، هدفا في أم الرشراش "إيلات" المحتلة بالطيران المسير، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" يوم الأحد، استهدافها للقاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بالعمق السوري بواسطة الطيران المسيّر، مؤكدة "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

يتبع..