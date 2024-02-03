العراق يسلم الولايات المتحدة مذكرة احتجاج على الغارات الأمريكية

استدعت وزارة الخارجية العراقية القائم بأعمال السفارة الأمريكية اليوم السبت لتسليم مذكرة احتجاج على الضربات الأمريكية على مواقع عسكرية ومدنية عراقية.

وسلم رئيس دائرة أمريكا دياري أحمد مجيد مذكرة احتجاج رسمية إلى القائم بالأعمال المؤقت في السفارة الأميركية في بغداد ديفيد بيركر تضمنت رفض العراق واستنكاره للعدوان الأمريكي الذي استهدف قوات أمنية عراقية فضلا عن مواقع مدنية في منطقتي عكاشات والقائم، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى بينهم مدنيون إضافة إلى إلحاق أضرار بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين.

وقد أعلنت الحكومة العراقية السبت تعرض عدة مواقع للقوات الأمنية العراقية لقصف جوي أمريكي، ونفت صحة التصريحات الأمريكية حول إبلاغ الجانب العراقي مسبقا بهذه الغارات، مشيرة إلى أن "العدوان الأمريكي أدى إلى مقتل 16 شخصا بينهم مدنيون وإصابة 25 آخرين"، كما أوقع القصف خسائر وأضرارا بالمباني السكنية وممتلكات.

المصدر: وكالات