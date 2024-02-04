"الحشد الشعبي" يتوعد الولايات المتحدة بأن ضرباتها "لن تمر مرور الكرام"

توعد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض القوات الأمريكية بعد الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت مواقع للحشد، ومواقع مدنية في العراق.

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وقال الفياض: "الغارات الأمريكية استهدفت مبان إدارية للحشد ولن تمر مرور الكرام".

وشدد على ضرورة مغادرة القوات الأجنبية أرض العراق "لأنها تجاوزت الخطوط الحمراء باستهداف قواتنا المسلحة".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) شن غارات جوية على العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له.

وأفاد مراسل RT بأن القصف طال أهدافا في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا ومقار للفصائل العراقية بمنطقة السكك في القائم غربي العراق.

وأسفرت الضربات الأمريكية عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

المصدر: وكالات