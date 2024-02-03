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الحشد الشعبي العراقي يعلن ارتفاع حصيلة مصابي القصف الأمريكي إلى 36

أخبار العالم العربي

الحشد الشعبي العراقي يعلن ارتفاع حصيلة مصابي القصف الأمريكي إلى 36
Globallookpress
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أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي العراقي ارتفاع حصيلة مصابي القصف الأمريكي على الأنبار إلى 36.

وجاء في البيان: "هيئة الحشد الشعبي العراقي تعلن ارتفاع حصيلة مصابي القصف الأميركي في الأنبار إلى 36 شخصا وتواصل البحث عن عدد من المفقودين".

وأضاف البيان: "نؤكد جهوزيتنا لتنفيذ أي أمر من القائد العام للقوات المسلحة بحفظ سيادة العراق ووحدة أرضه وسلامة شعبه".

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) شن غارات جوية على العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له.

وأفاد مراسل RT بأن القصف طال أهدافا في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا ومقار للفصائل العراقية بمنطقة السكك في القائم غربي العراق.

وأسفرت الضربات الأمريكية عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

 

 

المصدر: RT

 

 

 

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