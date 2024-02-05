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السفير الروسي ورئيس الوزراء العراقي يبحثان الأحداث الأخيرة في المنطقة

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السفير الروسي ورئيس الوزراء العراقي يبحثان الأحداث الأخيرة في المنطقة
RT
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استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني السفير الروسي لدى بغداد إلبروس كوتراشيف، وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين والأحداث الأخيرة في المنطقة.

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وتطرق اللقاء إلى تطورات الأحداث الأخيرة والجهود المبذولة لمنع المزيد من التصعيد، الذي يعود ضرره على مختلف بلدان المنطقة من بينها العراق، كما ينعكس سلبا على مجمل الأوضاع، لاسيما الأوضاع الاقتصادية وإمدادات الطاقة.

وأكد كوتراشيف "دعم بلاده استقرار وأمن العراق والرغبة الجادة في استثمار العلاقات الثنائية بين البلدين نحو المزيد من الشراكات الاقتصادية، بما يحقق مصالح شعبي البلدين وازدهارهما".

من جانبه شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي على أهمية مواصلة الجهود الدولية "خصوصا من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإيقاف العدوان على غزة، الذي ساهم في اتساع الصراع وانعكست تأثيراته على أمن المنطقة واستقرارها".

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة والتفاهمات في إطار منظمة "أوبك" بلس ومساهمة الشركات الروسية الكبرى في مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، وما يتضمنه من مشاريع مختلفة.

المصدر: RT

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