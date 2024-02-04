السوداني يتفقد جرحى الضربات الجوية الأمريكية على العراق

تفقد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأحد المصابين جراء الغارات الجوية الأمريكية على العراق مساء يوم الجمعة، يرقدون في مستشفى الحسين العسكري ببغداد.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن الغارات الأمريكية على مدينة القائم القريبة من الحدود العراقية السورية أسفرت عن مقتل 16 شخصا، بينهم مدنيون، وإصابة 25 آخرين، إلى جانب أضرار جسيمة بالمنازل والممتلكات الخاصة.

المصدر: AP