الخارجية الأمريكية تصدر بيانا بشأن مباحثات الأمير محمد بن سلمان وأنتوني بلينكن في الرياض

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقشا "التنسيق الإقليمي" بشأن إنهاء الحرب في غزة.

وفي بيان له، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر: "التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم (الاثنين) مع ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان آل سعود في الرياض".

وأضاف البيان: "شدد الوزير على أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة ومنع المزيد من انتشار الصراع"، متابعا: "وواصل الوزير وولي العهد المناقشات حول التنسيق الإقليمي لتحقيق نهاية دائمة للأزمة في غزة توفر السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وأردف ميلر في بيانه: "وناقشا أهمية بناء منطقة أكثر تكاملا وازدهارا، وأكدا مجددا الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، كما ناقش الوزير وولي العهد الحاجة الملحة للحد من التوترات الإقليمية، بما في ذلك وقف هجمات الحوثيين التي تقوض حرية الملاحة في البحر الأحمر والتقدم في عملية السلام في اليمن".

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه "جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار".

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين جولة جديدة في الشرق الأوسط في إطار مساعي تحقيق الهدنة بين إسرائيل و"حماس".

وفي زيارته الخامسة إلى المنطقة منذ عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في السابع من أكتوبر والتي اندلعت الحرب على إثرها، من المتوقع أن يزور بلينكن السعودية وإسرائيل ومصر وقطر.

وقبل بدء الجولة شدد بلينكن على الحاجة إلى "معالجة الاحتياجات الإنسانية في غزة بشكل عاجل"، بعد أن دقت منظمات الإغاثة مرارا وتكرارا ناقوس الخطر بشأن التأثير المدمر للحرب المستمرة منذ خمسة أشهر تقريبا على القطاع المحاصر.

ومع وصول بلينكن إلى المنطقة، من المتوقع أن يناقش الهدنة المقترحة التي تم التوصل إليها في اجتماع باريس في يناير الماضي بين كبار المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين والمصريين والقطريين.

ومن شأن الهدنة المقترحة أن توقف القتال لمدة ستة أسابيع أولية بينما تفرج "حماس" عن رهائن مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، بحسب مصدر في الحركة.

وتأتي زيارة بلينكن الأخيرة إلى الشرق الأوسط في الوقت الذي صرح فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه "بدلا من أن يقدم لنا دعمه الكامل، ينشغل (الرئيس الأمريكي جو) بايدن بتقديم المساعدات الإنسانية والوقود (لغزة) الذي يذهب إلى حماس".

المصدر: RT + "أ ف ب"