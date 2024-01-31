"بلومبرغ": السعودية تستأنف محادثات في مجال الدفاع مع الولايات المتحدة

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر بأن السعودية استأنفت المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن إقامة علاقات دفاعية أوثق بعد توقفها عقب تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر: "استأنفت السعودية المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن إقامة علاقات دفاعية أوثق بعد توقفها عقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس أوائل أكتوبر".

وأضافت الوكالة: "جرت مناقشات بالمخيم الشتوي في العلا شمال غرب السعودية بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق من هذا الشهر، وقالوا إن جدول الأعمال كان يتضمن إحياء المفاوضات السابقة حول إبرام اتفاقية دفاعية كانت ستشمل أيضا التطبيع بين السعودية وإسرائيل".

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هذا وصرح سفير المملكة العربية السعودية لدى بريطانيا، بأن المملكة مهتمة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد الحرب في غزة، لكن أي اتفاق يجب أن يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية.

كما قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن التطبيع مع السعودية ممكن "حتى لو رفضت إسرائيل التحرك نحو قيام دولة فلسطينية".

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وجدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، تأكيد بلاده أن التطبيع مع إسرائيل "لن يتم دون حل طويل الأمد للقضية الفلسطينية".

وسبق أن أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والكابينيت الحربي، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لن يقبل تطبيع العلاقات بمعزل عن حل الدولتين.

المصدر: RT + وكالة "بلومبرغ"